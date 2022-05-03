Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı /03 Mayıs 2022 22:52

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Nevşehir'e bayram ziyaretinde bulunan AKP’li heyet, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. AKP milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz'e taleplerini iletmek isteyen bir vatandaş, "Yıllardır biz de bu sevdadayız, sizden iyi sevdalıyız" sözleri ile partililere tepki gösterdi.

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li milletvekillerinin ilçede AKP İl Başkanı Ali Kemikkıran ile AKP'li Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş'ın da eşlik ettiği ziyareti sırasında bazı yurttaşlar, taleplerini iletmek isterken karşılaştıkları muameleye kızdı. 

Talebini dile getirmek isterken itildiğini belirten bir yurttaş, AKP'li milletvekillerine "Bu hareket nedir? Yıllardır bizde bu sevdadayız, sizden iyi sevdalıyız" diye tepki gösterdi. Yıllardır dile getirdikleri doğalgaz beklentilerinin bir türlü karşılanmaması nedeniyle de milletvekillerine tepki gösterildi.

Bu sırada milletvekillerinin tartışmadan uzak durma çabası dikkat çekerken AKP İl Başkanı Ali Kemikkıran'ın "Bir kaygı, endişe olsa, eğer yapamayacak olsak buraya bu heyet komple gelmeyiz. Biz Allah için yapıyoruz” diyerek yurttaşı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.
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