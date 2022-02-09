Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Beko'nun maçına koronavirüs engeli /09 Şubat 2022 19:51

Fenerbahçe Beko'nun maçına koronavirüs engeli

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabakanın Alman temsilcisi Bayern Münih'teki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

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Koronavirüs salgını, spor karşılaşmalarını etkilemeye devam ediyor.

Fenerbahçe Beko'nun 11 Şubat Cuma günü, evinde Alman kulüp Bayern Münih'i ağırlayacağı THY Euroleague karşılaşması, koronavirüs sebebiyle sekteye uğradı.

Sarı-lacivertli erkek basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabakanın Alman temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Mücadeleyi izlemek için satın alınan biletlere ilişkin gerekli bilgilendirmenin, ilerleyen günlerde yapılacağı kaydedildi.
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