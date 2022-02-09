Samanyolu Haber /Gündem / Silivri 2 No’lu Cezaevi’nde insanlık dışı uygulama: 40 kişiye haftalık 10 litre içme suyu /09 Şubat 2022 19:54

Silivri 2 No’lu Cezaevi’nde insanlık dışı uygulama: 40 kişiye haftalık 10 litre içme suyu

Türkiye’deki cezaevlerinde işkence, kötü muamele ve insan hakları ihlallerinin önü alınamıyor. Silivri 2 No’lu Cezaevi Müdürü Muharrem Kazan’ın kantinden tutukluların parayla aldığı içme suyuna kota koyduğu öğrenildi. İddiaya göre 35-40 kişilik koğuşlara haftalık 10 litre içme suyu hakkı verilmiş.

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Skandal uygulamayı tutuklu yakınları sosyal medyadan duyurdu.
 
Tutuklu bir harbiyelinin annesi , “Silivri 2 No’lunun müdürü kantinden parasıyla alınan içme suyuna kota koymuş. 40 kişilik koğuşa sınırlı su verip, musluk suyu içme mecburiyetinde bırakıyor… İçme suyuna kota koymanın mantığını açıklar mısınız? Oğlumu esaret altında tutuyor bir de içme suyu kotası getiriyorlar. Delireceğim.” ifadelerini kullandı.



Bir başka harbiyelinin annesi ise “Hayırdır zulümde level atma peşinde misiniz ? İçme suyunu kısıtlamak da neyin nesi? Haksız tutuyorsunuz barı rahat bırakın çocuklarımızı! Haftalık 10 litre su vermek de ne?” dedi.



Bir başkası ise şu ifadeleri kullandı: “Silivri 2 No’lu müdür beyin yeni kararı içme suyunun sayısını düşürmek olmuş. 10 litre su veriyorlarmış 45 kişiye. ‘Cimer’e yazın’ dedi, ‘biz konuştuk anlattık derdimizi anlamıyorlar’ dedi oğlum.”



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