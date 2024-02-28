Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu /28 Şubat 2024 21:11

Fenerbahçe Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu

Şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadelenin içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yöneticileri arasında başlayan tartışma yargıya taşındı.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre şampiyonluk yarışının iki önemli isimi Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını mahkeme salonlarında paylaşacak.

Fenerbahçe yönetimi, bir süredir tartışma içerisinde olduğu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Özbek, Fenerbahçe yönetimini şike yapmakla suçlamıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Galatasaray Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini ve sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:17:45