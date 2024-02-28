Fenerbahçe Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu

Bold Medya'da yer alan habere göre şampiyonluk yarışının iki önemli isimi Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını mahkeme salonlarında paylaşacak.



Fenerbahçe yönetimi, bir süredir tartışma içerisinde olduğu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.



Özbek, Fenerbahçe yönetimini şike yapmakla suçlamıştı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



“Galatasaray Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini ve sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”