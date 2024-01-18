Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u farklı yendi Michy Batshuayi yıldızlaştı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, fazla forma şansı bulamayan oyuncuları ile çıktığı maçta 1. Lig ekibi Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek tur atladı.



Karşılaşmada Michy Batshuayi attığı dört golle yıldızlaşırken, Lincoln Henrique uzun süren sakatlık sürecinden sonra müthiş bir golle sahalara geri döndü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic de sarı-lacivertli forma ile ilk resmi maçına çıktı.



Fenerbahçe'ye farklı galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Lincoln Henrique, 39, 50, 68 ve 71. dakikalarda Michy Batshuayi ve 81. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.



LINCOLN'DEN MÜTHİŞ DÖNÜŞ



Fenerbahçenin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sakatlığını atlatmasının ardından bu sezon çıktığı ilk resmi maç olan Adanaspor karşılaşmasında fileleri havalandırdı.



Sarı-lacivertli ekip, 29. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Lincoln Henrique'nin dar açıdan yaptığı vuruşta fileleri havalandırması ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı ilk resmi maçta golle buluştu. Brezilyalı futbolcu, 39'uncu dakikada Michy Batshuayi'nin skoru 2-0 yapan golünde ise asist yaparak ön plana çıktı.



Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından ilk kez Gaziantep FK karşısında maç kadrosuna dahil edilen Lincoln, bu sezonki ilk resmi maçına Adanaspor karşısında çıktı. Brezilyalı oyuncu, son olarak 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında forma giymişti.



KRUNIC İLK KEZ



Fenerbahçe'de yeni transfer Rade Krunic, Adanaspor maçıyla ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Sarı-lacivertlilerin transferi için uzun süredir çaba gösterdiği 30 yaşındaki Krunic, ilk maçına Adanaspor karşısında çıktı.



Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü yıldız stoperi Leonardo Bonucci, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de yer aldı. Ligin 20. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinin 38. dakikasında sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil olan 36 yaşındaki futbolcu, Adanaspor karşılaşmasında 11'de görev aldı.



İlk kez sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli isim, karşılaşmaya kendi pozisyonu olan orta sahada başlarken, 64. dakikada Leonardo Bonucci'nin oyundan çıkışıyla savunmada görev aldı. 30 yaşındaki oyuncu, hazır bir görüntü sergiledi.



EMRE MOR'DAN İKİ ASİST



Fenerbahçe'de Emre Mor ile genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı. Emre Mor, bu sezon 3 lig, 1 Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada yer alırken, Bartuğ; 5i lig, 2si Avrupada toplam 7 karşılaşmaya sonradan dahil oldu.



Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Emre Mor, Adanaspor karşısında asistleriyle göz doldurdu. Maça durgun başlayan 25 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda etkili bir performans ortaya koydu. Emre, takımının 5. ve 6. gollerinde gol paslarını veren isim oldu.



ALTYAPIDAN DÖRT İSİM



Teknik direktör İsmail Kartal, Adanaspor karşısında altyapıdan 4 ismi kadroya dahil etti. Sarı-lacivertlilerde kaleciler Furkan Akyüz (18) ve Ömer Bircan Camcı (16) ile orta saha oyuncusu Efekan Karayazı (18) ve sol bek Ahmet Necat Aydın (18), maça yedek kulübesinde başladı.



Efekan Karayazı 64. dakikada Leonardo Bonucci'nin, Ahmet Necat Aydın ise 83. dakikada Lincoln Henrique'nin yerine oyuna dahil oldu.