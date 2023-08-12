Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez Ndombele için kapışıyor! /12 Ağustos 2023 19:04

Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez Ndombele için kapışıyor!

Transfer döneminde birçok isim için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Tottenham'da forma giyen Ndombele'nin transferi için karşı karşıya geldi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yeni sezon için kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Fred’in ardından Ndombele için de karşı karşıya geldi.

Fred’i Fenerbahçe’ye kaptıran Galatasaray, Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Ndombele için de devreye girdi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; iki kulübün de Fransız orta saha için 10 milyon euroluk teklif yaptığı ancak futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Tottenham'ın rakamı düşük bulduğu, Ndombele'nin de Süper Lig'e gelmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.

Haberde, Tottenham'ın bu transfer için 20 milyon euro talep ettiği, futbolcunun ise Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.

40 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Geçen sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki futbolcu, 40 maçta 2 gol, 1 asistlik performansla oynadı.

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