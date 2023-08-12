Mahkemeler içerik engelleme için mesai yaptı: Liste başında Bilal Erdoğan yer aldı

Mahkemeler içerik engelleme için Erdoğan ailesine çalıştı. Son iki ayda bin 295 haber içeriği için erişim engeli kararı verilirken listenin başında Bilal Erdoğan, ikinci sırada ise ağabeyi Burak Erdoğan yer aldı.





Free Web Turkey’de yer alan habere göre, haberler ve sosyal medya paylaşımları hakkında verilen erişim engeli kararları haziran gibi, temmuz ayında da devam etti. Buna göre temmuz ayında 14 farklı erişim engeli kararı verildi ve bu kararlar kapsamında en az 713 içerik erişime engellendi. Yolsuzluk ve usulsüzlük konulu olanlar, tıpkı haziran ayında olduğu gibi temmuz ayında da sayı itibarıyla hakkında en çok erişim engeli kararı verilen içerikler oldu.





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın adının uluslararası bir yolsuzluk operasyonuna karıştığı iddialarıyla ilgili içerikler, yine arkadaşlarının aldığı ihaleler ve getirildikleri görevler ve CHP’li Ali Mahir Başarır’ın kaymakamlık sınav sonuçları hakkındaki torpil iddialarıyla ilgili içerikler bunlara dair örneklerden bazıları. Sayı bakımından temmuz ayında en çok içerik erişime engelleten isimlerin başında Bilal Erdoğan yer aldı.





Erdoğan, İsveçli ve ABD’li savcılar tarafından uluslararası bir yolsuzluk soruşturması yürütüldüğü bu ve bu soruşturmada kendisinin de adının geçtiği iddialarıyla ilgili 282 içeriğe 20 Temmuz’da erişimi engelletti.





Bilal Erdoğan aynı gün aldırdığı bir başka kararla, arkeolojik sit alanı olmaktan çıkarılan alana yapılacak rüzgâr enerji santrali ihalesini Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşının şirketinin aldığı ve Gülen Hareketi’yle ilişkili şirketlere atanan kayyumun arkadaşı olduğu iddialarıyla ilgili 120 haberi daha erişime engelletti. Bilal Erdoğan, aynı gün İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş iki farklı kararla toplam 402 haberi erişime engelletmiş oldu.





Erişim engeli getirilen haberlerin öznelerine, kimler hakkında olduğuna bakıldığında ise 461 ile ilk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve/veya aile fertlerinden biri/birileri yer aldı. Bu kategoride AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukları Bilal ve Burak Erdoğan var.Ardından ise kamu kurum/kuruluşları ve/veya görevlileri hakkındaki haberler yer aldı. Bu kategoride suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan savcılar, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın torpille andığı kaymakamlıklar, tutuklu gazetecilerin iddianamesini hazırlayan hakim ve savcı yer aldı.