İHD’den yatalak hasta Mustafa Said Türk’ün cezaevinde ölüme gönderilmesine tepki

Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi’nin her hafta hasta tutukluların durumuna dikkati çekmek için gerçekleştirdikleri eylem 466’ncı haftasında devam etti. İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şube binası önünde yapılan eylemde, İzmir Menemen R Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta tutuklu Mustafa Sait Türk’ün durumuna dikkat çekildi. Açıklamayı İHD MYK üyesi Nuray Çevirmen yaptı.



“YATAĞA BAĞIMLI”



Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Mustafa Sait Türk’ün 86 yaşında ve hasta olmasına rağmen cezaevinde tutulduğunu aktaran Çevirmen, “Mustafa Said Türk, 50 yıllık şeker hastası olup, 2016 sonrası iki kez beyin kanaması geçirmiştir. Yatağa bağımlı olup, öz bakımını yapamıyor, zaruri ihtiyaçları bakıcıları tarafından yerine getiriliyor. 2 yıl önce kalbine stent takılmıştır. Günde yaklaşık 4 kez olmak üzere 60 ünite insülin kullanıyor ve 4. evre böbrek yetmezliği mevcuttur. İleri derecede bel fıtığı rahatsızlığı mevcuttur. Ayrıca kronik olarak anemi hastasıdır” dedi.



“EVRAKLAR YETİŞMEYİNCE HASTANEYE GÖTÜRÜLEMEDİ”



Türk’ün 10 Ağustos’ta Menemen R Tipi Kapalı Cezaevi’nde sevk edilirken yolda fenalaştığını ve ambulans ile Menemen Devlet Hastanesi acil servisine götürüldüğünü ifade eden Çevirmen, Türk’e kalp yetmezliği ve zatürre teşhisi konulduğunu kaydetti. Çevirmen, Türk’ün yaşadığı sorunları şöyle aktardı: “Bu haliyle paliyatif tedavisi yapılıp maalesef acil servisten hapishaneye gönderilmek üzere çıkarılmıştır. Oğlu tarafından verilen bilgilere göre; enfeksiyon markerleri çok yüksek seviyededir. Enfeksiyona bağlı delirium hali olan hastaya ağızdan beslenemediği için nazogastrik sonda ile beslenme yapılmaktadır. Mevcut kalp yetmezliği ve zatürre tablosuna rağmen Menemen R tipi Kapalı Cezaevine gönderilmiştir. Menemen R Tipi'ne götürüldüğünde de kalp ve solunum sıkıntısı nedeniyle Menemen Hastanesi acil servisine götürülmüş müdahale yapıldıktan sonra tekrar cezaevine götürülmüştür. Cezaevi hekimi tarafından verilen bilgiye göre hastaneye götürülmesi gerektiği söylenmiş ancak evraklar yetişmeyince götürülmemiş ve şu anda hapishanede tutulmaktadır. Evraklar yetişirse ve uygun görülürse pazartesi günü hastaneye sevk edileceği bilgisi verilmiştir. Ailesi artık hafızasının da yerinde olmadığını aktarmıştır.”



AYNI HEYETTEN İKİ ÇELİŞKİLİ BEYAN



Türk’ün ilk kaldırıldığı Manisa Merkezefendi Hastanesi’nin heyet raporu sonucunda hastaneden çıkarılıp, Menemen R Tipi Cezaevi’ne gönderildiğini belirten Çevirmen şöyle konuştu:

“Bu hastanenin durum bildirir raporunun karar kısmında şu ifadeler yer almaktadır; ‘6275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16/2-16/6 maddeleri kapsamında değerlendirildi. Cezasını Ceza İnfaz Kurumu şartlarında hayatını yalnız idame ettiremez. Cezasının infazının geriye bırakılmasına gerek yoktur. T.C. Anayasasının 104/2-B maddesinde belirtilen sürekli hastalık ve kocama hali vardır. T Tipi Kapalı/Açık Ceza İnfaz kurumlarında kalmasına gerek vardır.” Hapishane idarelerinin dahi hastanın bakımının yapılamayacağını bildikleri ve heyetinde ‘yalnız başına hayatını devam ettiremez, sürekli hastalık ve kocama hali vardır’ tespitine rağmen yine aynı heyetin “cezasının ertelenmesine gerek yoktur” kararının bilimsellikle bağdaşır bir yanı yoktur ve bu karar, kabul edilebilir bir karar değildir”



İHD F OTURUM: TÜRK SERBEST BIRAKILSIN



İHD İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu da hasta tutukluların durumuna ilişkin yaptıkları “F Oturumu” eyleminin 594’üncüsünü gerçekleştirdi. Dernek önünde yapılan bu haftaki eylemde İzmir Menemen R Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta tutuklu Mustafa Said Türk’ün sağlık durumuna dikkat çekildi. Açıklamada, “Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” pankartı taşınırken, sık sık “İnsan haklarıyla insandır”, “Tecrit öldürür dayanışma yaşatır”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek”, “Tedavi haktır engellenemez” ve “Mustafa Said Türk serbest bırakılsın” sloganları atıldı.



İHD İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu üyesi Meral Nergis Şahin, ölüme terk edilen Türk’ün serbest bırakılmasını istedi.