Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Süper Kupa ortak açıklaması /29 Aralık 2023 22:23

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Süper Kupa ortak açıklaması

Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında yaşananların ardından ortak bir açıklama yayınladı.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçına çıkmama kararı alan Fenerbahçe ve Galatasaray, ortak açıklama yayınladı.

Atatürk tişörtüne ve pankartına izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

Yaşananların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray kulübü ortak bir bildiri yayınladı.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın açıklaması:

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.
     
Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.
     
    Türkiye Futbol Federasyonu
    Fenerbahçe Spor Kulübü
    Galatasaray Spor Kulübü
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