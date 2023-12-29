Samanyolu Haber /Spor / Süper Kupa'nın iptali dünya basınında: 'Sebep, değer çatışması' /29 Aralık 2023 22:28

Süper Kupa'nın iptali dünya basınında: 'Sebep, değer çatışması'

Suudi Arabistan'da oynanması beklenen Süper Kupa finalinin iptali, dünya basınına da yansıdı. Haberlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maça çıkmayı reddettiği belirtildi.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Suudi Arabistan'da bu akşam oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinin iptal edilmesi dünya basınına da yansıdı.

İngiltere'nin The Sun gazetesi, haberi okurlarına "Suudi Arabistan'daki Galatasaray-Fenerbahçe kupa finali 'kulüpler oynamayı reddettiği için' iptal edildi" başlığıyla duyurdu. Gazete, maç öncesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının, Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin sahada ve stadyumda olmasının ve oyuncuların tişörtlerinde Atatürk'ün resminin bulunmasının Suudi yetkililerce reddedildiği haberlerine atıfta bulundu.

REUTERS: KULÜPLER VE SUUDİ YETKİLİLER ARASINDA KAVGA

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı da Türkiye basınına dayandırdığı haberinde, kulüpler ile Suudi yetkililer arasındaki 'kavga' üzerine final maçının iptal edildiğini aktardı. Reuters, İstiklal Marşı'nın çalınmasına ve sporcuların maçtan önce Atatürk'ün resminin olduğu tişörtler giymesine izin verilmediği yönünde haberleri de hatırlattı.

DAILY MAİL: 100'ÜNCÜ YILA ÖZEL FORMAYLA ÇIKACAKLARDI

İngiltere'nin Daily Mail gazetesi de maç iptaline ilişkin haberinde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın otelden ayrılmayı reddettiğine dikkat çekti. Kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüştüğünü aktaran gazete, Galatasaray'ın maçtan önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız!" ifadelerini kullandığını hatırlattı.

AL-MONITOR: SOSYAL MEDYADAN ATATÜRK RESMİ PAYLAŞTILAR

Washington merkezli Al-Monitor haber sitesi de okurlarına 'Son Dakika' olarak duyurduğu haberinde, Süper Kupa finalinin iptal edildiğini yazdı. Takımların 'Suudi yetkililerin posterleri ve Atatürk pankartlarını yasaklaması üzerine maça çıkmayı reddettiğini' aktaran haber sitesi, Türkiye basınına dayandırdığı haberinde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İstanbul'a doğru yola çıkmak üzere hazırlandığı bilgisini verdi.

Haberde, maçtan dakikalar önce Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer önde gelen Türk takımlarının sosyal medya hesaplarında Atatürk resimleri paylaştığı belirtildi.

BILD: SEBEP, SUUDİLER İLE DİN VE DEĞERLER ÇATIŞMASI

Almanya'nın Bild gazetesi de Süper Kupa maçının iptal edildiğini bildiren haberinde, iki takımın maça çıkmayı reddettiğini, 'sebebin Suudiler ile din ve değerler çatışması olduğunu' yazdı. Atatürk'ün Türkiye'de laikliği temsil ettiğini aktaran gazete, bunun Suudi Arabistan'a uymadığını, yönetimin bu düşünceyi reddettiğini belirtti.

Fenerbahçeli bir futbolcunun fotoğrafına da haberinde yer veren Bild, takımların ısınmaya üzerinde Atatürk'ün resmi olan tişörtlerle çıkmaya hazırlandığını kaydetti.

MIRROR: ATATÜRK'Ü ONURLANDIRMALARINA İZİN VERİLMEDİ

İngiltere'nin Mirror gazetesi, haberinde, "Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türk Süper Kupa finali, Suudi Arabistanlı yetkililerin Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ü onurlandırmalarına izin vermeyi reddettiği için oynamayı reddetmesinin ardından iptal edildi" dedi.

HEUTE: SİYASİ SEMBOLLER VE FİNAL MAÇI İPTALİ

Avusturya'nın Heute haber sitesi, maç iptali haberini "Siyasi semboller: Türk Süper Kupası iptal edildi" başlığıyla duyurdu. Türkiye futbolunda öfke yaratan bir olayın daha yaşandığı yorumunu yapan Heute, final maçının başlamadan hemen önce iptal edildiğini aktardı.

Atatürk'ün tişört ve pankartlarının yasaklandığı haberlerine atıfta bulunan site, iki takımın protesto amacıyla ısınmaya üzerlerinde Atatürk'ün resminin olduğu tişörtlerle çıkmaya hazırlandığını yazdı. Haberde, iptal kararının ardından iki takımın Türkiye'ye doğru yola çıkmaya hazırlandığı bilgisi de paylaşıldı.
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