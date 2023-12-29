Skandal: Suudiler uçakların kalkmasına izin vermiyor

Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesi yaşanan kriz nedeniyle iptal oldu.



Her iki takımın da sahaya Atatürk pankartı ve ısınma tişörtleri ile çıkmak istemesine Suudi yetkililerden olumsuz yanıt gelince, başlama düdüğü çalmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe, isteklerinin kabul edilmemesi halinde sahaya çıkmayacaklarını belirtirken, Suudi Arabistan'ın geri adım atmaması maçın iptaline neden oldu.



Bunun üzerine Türkiye'ye geri dönmek için havalimanına giden Galatasaray ve Fenerbahçe kafilelerinin uçaklarının kalkışına izin verilmediği öğrenildi.