Schengen için 'sığınmacıları kabul etme' şartı

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Bulgaristan ve Romanya'ya Schengen Bölgesi'ne dahil olmaları için sığınmacıları kabul etmeyi şart koştu.



Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne hava ve denizden katılım için Avusturya'yla prensipte anlaşmasını duyurmasından bir gün sonra, Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan "müzakerelerin devam ettiği" açıklaması yapıldı.



AFGAN VE SURİYELİLERİ KABUL ETME ŞARTI



İçişleri Bakanlığı'nın iki ülkenin Schengen'e dahil olması için belirlediği koşullar arasında özellikle Afganistan ve Suriye'den gelenler dahil sığınmacıların Romanya ve Bulgaristan tarafından kabul edilmesi yer alıyor.



Ayrıca yine bu koşullar kapsamında Bulgaristan'daki Frontex operasyonlarının ve kara sınırlarındaki kontrollerin artırılması ile kara sınırlarındaki kontrolleri güçlendirmek için AB Komisyonu'ndan mali destek alınması bulunuyor.



Bakanlık, iki ülkenin Schengen'e kara sınırlarıyla katılımı için devam eden herhangi bir müzakerenin olmadığı ve dolayısıyla planlanmış bir tarih olmadığına vurgu yaptı.



SCHENGEN ÇIKMAZI



AB üyesi Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen Bölgesi'ne dahil olma çabaları, Avusturya ve Macaristan tarafından engelleniyor.



Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, ekimde Avusturya'ya yaptığı ziyaret sırasında ülkesi ve Romanya'nın Schengen'e katılımına onay verilmesini istemesinin ardından Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, "Schengen bölgesinin genişlemesi şu aşamada düşünülemez." cevabını vermişti.



Macaristan ise TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğal gazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne girişini veto edeceklerini bildirmişti.



Macaristan ve Avusturya’nın itirazları sürerken, Hollanda Parlamentosunda yapılan oylamada, Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne dahil olmasına yeşil ışık yakılmıştı.



Bulgaristan ve Romanya dün, Avusturya ile Schengen Bölgesi'ne hava ve deniz yoluyla katılımı konusunda prensipte anlaştıklarını, kara sınırlarıyla da katılım için müzakerelerin devam edeceğini açıklamıştı.



Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu da kara sınırları için yapılan müzakerelerin sonuca varması için 2024'ü işaret etmişti.



Bulgaristan, Romanya ve İrlanda hariç Avrupa Birliği ülkeleriyle İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan Schengen Bölgesi içinde, istisnalar dışında sınır kontrolleri bulunmuyor.