Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Zaha için beklemeye geçti /01 Temmuz 2023 12:52

Fenerbahçe, Zaha için beklemeye geçti

Fenerbahçe, Crystal Palace'le sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'dan haber bekliyor.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Yönetim, Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren Zaha'ya teklifini iletmişti. Fildişi sahilli yıldıza yıllık yaklaşık 4.5 milyon euronun yanı sıra imza parası da verilecek.

Her iki kanatta forma giyebilen Zaha, yıllık 6 milyon 750 bin sterlin ile Crystal Palace'ın en yüksek maaşlı oyuncusu konumundaydı.

İngiliz ekibi de Zaha'yla sözleşme yenilemek istiyor. 30 yaşındaki hücumcuya Suudi Arabistan takımlarının da ilgisi var ancak Zaha'nın önceliği Avrupa'da kalmak.

Wilfred Zaha, geçen sezon Premier Lig ekibinde 27 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe, Zaha için beklemeye geçti Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:40