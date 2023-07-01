Fenerbahçe, Zaha için beklemeye geçti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.



Yönetim, Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren Zaha'ya teklifini iletmişti. Fildişi sahilli yıldıza yıllık yaklaşık 4.5 milyon euronun yanı sıra imza parası da verilecek.



Her iki kanatta forma giyebilen Zaha, yıllık 6 milyon 750 bin sterlin ile Crystal Palace'ın en yüksek maaşlı oyuncusu konumundaydı.



İngiliz ekibi de Zaha'yla sözleşme yenilemek istiyor. 30 yaşındaki hücumcuya Suudi Arabistan takımlarının da ilgisi var ancak Zaha'nın önceliği Avrupa'da kalmak.



Wilfred Zaha, geçen sezon Premier Lig ekibinde 27 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.