Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama





Usta sanatçı, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış ve başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

MFÖ'nün üyesi usta müzisyen Özkan Uğur, üç kez yendiği lenf kanserinin yeniden aks etmesi üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Uğur'un, daha sonra entübe edildiği belirtilmişti.Ünlü ismin ailesi derin üzüntü içinde sosyal medyada yer alan söylentilere yanıt vermek durumunda kalmıştı.Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur, şu sözlerle tepkisini ortaya koymuştu:"Özkan Uğur ölmedi, yaşıyor. Sadece 'tık' almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler... Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz."Son olarak Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin yüreklere su serpen yeni bilgi müzisyen Emre Irmak'tan geldi. Irmak şu sözleri dile getirdi:"Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan'la konuştum şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Hadi Özkan abi zımba gibi kalkıcan ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki dualarımızla kalkıcan ayağa muhteşem insan."