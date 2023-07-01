Cumartesi Anneleri'ne ters kelepçeli gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 953’üncü haftasında devam etti.



Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “ihlal” kararlarına karşı 12 haftadır Galatasaray Meydanı’nda buluşan ve her defasında ters kelepçeyle gözaltına alınan Cumartesi Anneleri, bu hafta da karanfillerle meydana yürüdü. Polis, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın “yasak” kararını gerekçe göstererek eyleme izin vermedi.



Yasak kararını dinlemeyen Cumartesi Anneleri ve eyleme katılanlar, polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındı.



Evrensel'in aktardığına göre ters kelepçeyle gözaltına alınan kayıp yakınları ve insan hakları savunucularının isimleri şöyle;



Hanife Yıldız

Mikail Kırbayır

Ali Ocak

Besna Tosun

Sebla Arcan

Eren Keskin

Gülseren Yoleri

Leman Yurtsever

Arat Dink

Hatice Korkmaz

Oya Ersoy

İsmail Yücel

Gülendam Özdemir

Ömer Kavran

Deniz Aytaç

Kemal Bulut

Hatice Onaran

Meryem Bars

Pelin Laçin

Hüseyin Aygül

Zehra Demir

Kenan Yıldızerler