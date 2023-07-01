Samanyolu Haber /Gündem / Cumartesi Anneleri'ne ters kelepçeli gözaltı /01 Temmuz 2023 13:15

Cumartesi Anneleri'ne ters kelepçeli gözaltı

Galatasaray Meydanı'nda toplanan ve açıklama yapmak isteyen Cumartesi Anneleri/insanları yine gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Cumartesi Anneleri’nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 953’üncü haftasında devam etti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “ihlal” kararlarına karşı 12 haftadır Galatasaray Meydanı’nda buluşan ve her defasında ters kelepçeyle gözaltına alınan Cumartesi Anneleri, bu hafta da karanfillerle meydana yürüdü. Polis, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın “yasak” kararını gerekçe göstererek eyleme izin vermedi.

Yasak kararını dinlemeyen Cumartesi Anneleri ve eyleme katılanlar, polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Evrensel'in aktardığına göre ters kelepçeyle gözaltına alınan kayıp yakınları ve insan hakları savunucularının isimleri şöyle;

Hanife Yıldız
Mikail Kırbayır
Ali Ocak
Besna Tosun
Sebla Arcan
Eren Keskin
Gülseren Yoleri
Leman Yurtsever
Arat Dink
Hatice Korkmaz
Oya Ersoy
İsmail Yücel
Gülendam Özdemir
Ömer Kavran
Deniz Aytaç
Kemal Bulut
Hatice Onaran
Meryem Bars
Pelin Laçin
Hüseyin Aygül
Zehra Demir
Kenan Yıldızerler
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