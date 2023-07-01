Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan Leo Dubois kararı /01 Temmuz 2023 12:41

Galatasaray'dan Leo Dubois kararı

Galatasaray’da Fransız oyuncu Leo Dubois’nın takımdan ayrılması için yapacağı görüşmelere izin verildi.

SHABER3.COM

Galatasaray'da takıma katılacak yeni isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.

Sezonun sona ermesiyle birlikte kariyerine Fransa veya İtalya'da devam etmek istediğini kulübe bildiren Leo Dubois'ya vize çıktı. Sarı-Kırmızılı kulüp, iyi bir bonservis teklifi gelmesi halinde 29 yaşındaki sağ bekin transferine izin verecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki yeni sezon hazırlıklarına ilk gün itibarıyla katılan ve oldukça sıkı bir çalışma temposuna giren Dubois'yı İtalya'dan Sassuolo, Atalanta ve Fiorentina'nın, Fransa'dan da Lille, Nice ve Monaco'nun takip ettiği belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'dan Leo Dubois kararı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:47