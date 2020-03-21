Samanyolu Haber /Gündem / Fenerbahçe'de Korona virüsü şüphesi: 6 oyuncu ve 1 idari kadro çalışanı… /21 Mart 2020 15:18

Fenerbahçe'de Korona virüsü şüphesi: 6 oyuncu ve 1 idari kadro çalışanı…

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Erkek Basketbol takımı Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncuları ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtileri saptandığı belirtildi. Takım detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildi.

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Dünyada gerçekleşen corona virüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Beko’da yaklaşık 35 kişiye uygulanan test sonucunda 6 basketbolcu ve 1 idari kadro üyesinde corona virüs belirtilerine rastlanırken, tüm takımın daha detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildiği belirtildi. Fenerbahçeli oyunculara ve idari kadroya önce laboratuvarda tükürük testi yapıldığı, Covid-19 belirtilerine rastlanan isimlerin ardından tüm takımın hastaneye gönderildiği öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımındaki corona virüsü belirtileri çıkan kişiler hakkında şu açıklamayı yaptı;

“Erkek Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.”
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