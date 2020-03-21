Fenerbahçe'de Korona virüsü şüphesi: 6 oyuncu ve 1 idari kadro çalışanı…



Fenerbahçe Beko’da yaklaşık 35 kişiye uygulanan test sonucunda 6 basketbolcu ve 1 idari kadro üyesinde corona virüs belirtilerine rastlanırken, tüm takımın daha detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildiği belirtildi. Fenerbahçeli oyunculara ve idari kadroya önce laboratuvarda tükürük testi yapıldığı, Covid-19 belirtilerine rastlanan isimlerin ardından tüm takımın hastaneye gönderildiği öğrenildi.







Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımındaki corona virüsü belirtileri çıkan kişiler hakkında şu açıklamayı yaptı;

“Erkek Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.”

Dünyada gerçekleşen corona virüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi.