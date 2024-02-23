Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu /23 Şubat 2024 01:51

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gece 7, toplamda ise oynanan 8 rövanş maçının ardında tur biletini alan takımlar belli oldu. Bu turu geçen takımlar temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu oynanan rövanş maçlarıyla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, turu geçen 8 takım adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu turu geçen takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.

Fenerbahçe'nin rakibi bugün saat 15.00'te çekilecek kurayla belli olacak. Sarı-lacivertliler bu turdaki maçlarını 7 ile 14 Mart'ta oynayacak.
Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Ludogorets (Bulgaristan)-Servette (İsviçre): 0-0, 0-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya): 1-0, 1-1

Bodo/Glimt (Norveç)-Ajax (Hollanda): 2-2, 1-2 (Uzatmada)

Gent (Belçika)-Maccabi Haifa (İsrail): 1-0, 1-1

Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1

Frankfurt (Almanya)-US Gilloise (Belçika): 2-2, 1-2

Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya): 1-4, 0-1

Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç): 2-3, 0-3
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