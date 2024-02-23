Çin panda diplomasisine geri döndü

ABD-Çin ilişkileri: Biden-Şi görüşmesinden öne çıkan 5 başlık





Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri bozulmasının ardından ödünç verdiği pandaları geri çağıran Çin bir jest olarak San Diego Hayvanat Bahçesi'ne yeni bir çift panda göndermeyi planlıyor.Pekin yönetimi ABD hayvanat bahçelerine ödünç verilen pandaların neredeyse tamamını, iki ülke arasındaki ilişkiler bozulduğunda geri çağırmıştı.Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği, San Diego ve İspanya'nın başkenti Madrid'deki hayvanat bahçeleriyle işbirliği anlaşmaları imzaladığını, Washington D.C. ve Viyana'daki hayvanat bahçeleriyle görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.San Diego Hayvanat Bahçesi yetkilileri, tüm izinlerin ve diğer gerekliliklerin onaylanması halinde, hayvanat bahçesinin son pandalarını geri göndermesinden yaklaşık beş yıl sonra biri erkek diğeri dişi iki panda ayının yaz sonunda gelmesinin beklendiğini söyledi.Amerika Kongre Araştırma Servisi'nin 2022 tarihli bir raporuna göre, hayvanat bahçeleri genellikle iki panda için yılda 1 milyon dolar ücret ödüyor ve bu para Çin'in koruma çabalarına ayrılıyor.Kasım ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Joe Biden ile bir yıl aradan sonra ilk yüz yüze görüşmeleri için Kuzey Kaliforniya'da bir araya gelip gerilimi azaltmaya çalışacağının sözünü vermesinin ardından ülkesinin ABD'ye yeniden panda göndermeye başlayacağı yönündeki umutlarını dile getirmişti.Vahşi doğada onlarca yıl süren koruma çabaları ve esaret altında yapılan çalışmalar, dev panda türlerinin neslinin tükenmesini önledi.Binin altına inen panda popülasyonu koruma çalışmaları sayesinde bin 800'ün üzerine çıktı.Siyah-beyaz renkli ayılar, 1972'de Washington DC'deki Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne bir çift panda hediye edilmesinden bu yana uzun süredir ABD-Çin dostluğunun sembolü oldu.