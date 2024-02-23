Samanyolu Haber /Ekonomi / Volkswagen, 261 bin aracı geri çağırdı /23 Şubat 2024 09:07

Volkswagen, 261 bin aracı geri çağırdı

Alman otomobil üreticisi, ilgili araç sahiplerine 12 Nisan'dan itibaren bildirim mektupları gönderileceğini duyurdu.

SHABER3.COM

Volkswagen (VW), ABD'de satışa sunulan 261 bin aracı, yangın riskini artırabilecek potansiyel bir yakıt sızıntısını gidermek amacıyla geri çağırıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada, Alman otomotiv devinin, ABD'de 261 binden fazla aracı, yakıt deposunun içindeki emme jet pompası contasındaki sorunlar nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.

Sorunun emisyon kontrol sistemindeki bir kömür kutusundan yakıt sızmasına neden olabileceğini belirten bayilerin pompayı hiçbir ücret talep etmedenn değiştireceğini bildirdi.

VW söz konusu araç sahiplerine 12 Nisan'dan itibaren bildirim mektupları gönderecek.

Hangi araçlar geri çağrıldı?

Geri çağrılan araçların önden çekişli olduğu belirtildi. Bu araçlar arasında 2015-2020 yılları arasında üretilen bazı Sedan Audi A3'ler ile VW Golf ve GTI'lar bulunuyor.

Ayrıca 2015-2019 üretimli Golf Sportwagenler ile 2019-2020 üretimli VW Jetta' GLI'ların da bu kapsama dahil olduğu bildirildi.

VW 2016 yılında da aynı sorun nedeniyle yaklaşık 110 bin aracı geri çağırmış, ancak şirket bir önceki sefer kullanılan yedek pompaların da arızalandığını tespit etmişti. Bu geri çağırma birçok araç sahibi için ikinci kez yapılıyor.

Volkswagen 56 bin Golf model aracını geri çağırdı
NHTSA geçen yıl araç sahiplerinden 79 yakıt sızıntısı şikayeti aldıktan sonra sorunla ilgili bir soruşturma başlatmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Volkswagen, 261 bin aracı geri çağırdı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:50:23