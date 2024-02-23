Volkswagen, 261 bin aracı geri çağırdı

Hangi araçlar geri çağrıldı?

Geri çağrılan araçların önden çekişli olduğu belirtildi. Bu araçlar arasında 2015-2020 yılları arasında üretilen bazı Sedan Audi A3'ler ile VW Golf ve GTI'lar bulunuyor.

Volkswagen (VW), ABD'de satışa sunulan 261 bin aracı, yangın riskini artırabilecek potansiyel bir yakıt sızıntısını gidermek amacıyla geri çağırıyor.ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada, Alman otomotiv devinin, ABD'de 261 binden fazla aracı, yakıt deposunun içindeki emme jet pompası contasındaki sorunlar nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.Sorunun emisyon kontrol sistemindeki bir kömür kutusundan yakıt sızmasına neden olabileceğini belirten bayilerin pompayı hiçbir ücret talep etmedenn değiştireceğini bildirdi.VW söz konusu araç sahiplerine 12 Nisan'dan itibaren bildirim mektupları gönderecek.Ayrıca 2015-2019 üretimli Golf Sportwagenler ile 2019-2020 üretimli VW Jetta' GLI'ların da bu kapsama dahil olduğu bildirildi.VW 2016 yılında da aynı sorun nedeniyle yaklaşık 110 bin aracı geri çağırmış, ancak şirket bir önceki sefer kullanılan yedek pompaların da arızalandığını tespit etmişti. Bu geri çağırma birçok araç sahibi için ikinci kez yapılıyor.Volkswagen 56 bin Golf model aracını geri çağırdıNHTSA geçen yıl araç sahiplerinden 79 yakıt sızıntısı şikayeti aldıktan sonra sorunla ilgili bir soruşturma başlatmıştı.