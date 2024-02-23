Binlerce doktor greve gitti

"Tıp eğitiminin kalitesi düşebilir"

Greve giden hekimler hükümetin sağlık sektörünü canlandırmak amacıyla tıp fakültelerine ilave öğrenci alma ya da bu alanın kapasitesini arttırma adımına karşı çıkıyor.

Asıl sorun ücretler ve çalışma koşulları

Öte yandan hekimler asıl meselenin ücret ve çalışma koşulları olduğunun altını çiziyor. Protestoya katılan Kore Stajyerler ve Asistanlar Derneği Başkanı Park Dan, doktorların taleplerinin duyulması için tutuklanmaya razı olduğunu bildirdi.

Güney Kore'de binlerce doktor, hükümetin tıp fakültelerine alınacak öğrenci sayısını arttırma planlarını protesto etmek amacıyla iş bıraktı. Sekiz binden fazla genç doktor ve stajyerin greve gitmesi acil servisler dahil ülkedeki sağlık sistemini felce uğrattı.Ülke genelindeki bütün kadrolu ve stajyer hekimlerin yüzde 64'ünün iş bırakması nedeniyle birçok hastanede ameliyatlar yapılamadı, kanser tedavileri ertelendi birçok sağlık merkezi de hasta randevularını iptal etmek zorunda kaldı.Bu durumun ilerleyen haftalarda sağlık sisteminde daha fazla aksamalara yol açmasından endişe ediliyor.Hükümetten tutuklama tehdidiSeul yönetimi ise grevdeki binlerce doktoru, toplu grevleri bırakarak derhal işlerine dönmeleri ya da yasal işlemle karşı karşıya kalmaları konusunda uyardı.Doktorlara protestolarına son vermeleri ve hastalara öncelik vermeleri çağrısında bulunan hükümet, greve öncülük eden doktorların tutuklanabileceğini belirtti.Yetkililer, Güney Kore'nin hızla yaşlanan nüfusunu desteklemek için gelecek yıldan itibaren ülke çapında tıp fakültesine kabul sınırını 2.000 artırmak istediklerini dile getiriyor.Ancak bazı doktor grupları üniversitelerin bu kadar çok öğrenciye kaliteli eğitim sunmaya hazır olmadığını belirterek tıp eğitiminin kalitesini tehlikeye atacağını kaydediyor.200 kadar doktor ve tıp fakültesi öğrencisi ülkenin güneybatısındaki Kuzey Jeolla eyaletinde düzenlenen bir protesto mitinginde bu endişelerini dile getirdi.Jeonbuk Tıp Derneği Başkanı Um Chul, Yonhap haber ajansına yaptığı açıklamada "Bu şekilde sokağa çıktık çünkü Güney Kore'nin dünyada en çok gıpta edilen tıp sisteminin çökeceğinden endişe ediyoruz." dedi."Herkes öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış durumda, bu yüzden hepimiz hastaneleri terk ediyoruz. Lütfen sesimizi duyun" dedi ve hükümetin taleplerini duymaya hazır olması halinde diyaloğa açık olduklarını sözlerine ekledi.