Taliban kamuya açık 'çifte infaz' yaptı

Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban, ülkenin güneydoğusundaki Gazne kenti stadyumunda halka açık çifte infaz gerçekleştirdi.



Bıçaklama sonucu öldüğü belirtilen kurban yakınları, (kısasa kısas kapsamında) binlerce kişinin izlediği sırada hüküm giymiş iki kişiye silahla ateş etti.



Taliban idaresindeki Yüksek Mahkeme'nin, infaz edilen iki kişinin ayrı ayrı gerçekleştirilen saldırılarda iki kişiyi bıçaklayarak öldürmesinden sorumlu olduklarına hükmettiği belirtildi.



Kurbanların isimleri kamuoyuna açıklanırken saldırgan oldukları iddia edilen kişilerin isimleri gizli tutuldu.



Yargı erkinden yapılan açıklamada, daha önceki üç alt mahkemenin yanı sıra Taliban'ın dini lideri Hibetullah Ahunzade'nin de kısas kapsamında infazları onayladığı kaydedildi.



Gazne kentindeki Ali Lala bölgesinde yer alan stadyumda gerçekleştirilen infaz öncesi Taliban'ın ileri gelen din alimleri, yakınları öldürülen kişilerden, saldırganları affetmesini istedi. Ancak kurban yakınları, bu talebi reddetti.



Gazne Emniyet Sözcüsü Halid Sarhadi, saldırgan oldukları iddia edilen iki kişiyi kurban yakınlarının infaz ettiğini dile getirdi. Ancak polis sözcüsü, ne tür silah kullandığına dair detay vermedi.



İnfazlar öğleden sonra başladı. Şahıslardan birine sekiz, diğerine de yedi olmak üzere 15 kurşun sıkıldı.



Yüksek Mahkeme Sözcüsü Abdülrahim Raşid, şahısların arkadan vurulduğunu söyledi. İnfazın ardından ambulanslar cesetleri staddan aldı.



Söz konusu cezalar, Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği 2021'den bu yana gerçekleştirilen üçüncü ve dördüncü halka açık infazlar olarak kayıtlara geçti.