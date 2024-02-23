İsrail, 30 bin Gazzeli'yi öldürdü, yaralı sayısı 70 bine yaklaştı

Birleşmiş Milletler kurumlarından ortak ateşkes çağrısı

Aralarında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de bulunduğu 13 BM kuruluşu ve beş uluslararası yardım grubunun direktörü, ortak bir ateşkes çağrısı yayınladı.

Gazze merkezli Sağlık Bakanlığı, İsrail'in kente yönelik saldırılarında son 24 saatte aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 97 kişinin öldüğnü 130 kişinin de yaralandığını bildirdi.Açıklamada, kurbanların birçoğunun hala enkaz altında ya da kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı bölgelerde olması hasebiyle bu rakamın daha yüksek olabileceğini belirtti.Böylece Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 29 bin 410'a, yaralıların sayısı da 69 bin 465'e yükseldi.Perşembe günü erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta yer alan bir cami ve çevresindeki konutlar İsrail'in saldırılarına hedef oldu.İsrail, 7 Ekim'in hemen akabinde Gazze sakinlerini, 'güvenli bölge' diye Gazze'nin Mısır sınırına yakın Refah semtine yönlendirmişti.Bölgede barınmaya çalışan vatandaşlar, yoğunlaşan saldırılar nedeniyle şimdiye kadarki en korku dolu gecelerden birini yaşadıklarını dile getirdi.Saldırı bölgesinden gelen görüntülerde el Faruk Camisinin yerle bir olduğu ve yakınındaki binalarda büyük hasar meydana geldiği görüldü. Refah'ta yerel yöneticiler kentin güneyinde üç, merkezinde ise bir binanın vurulduğunu açıkladı.İsrail ordusu perşembe gecesi Gazze'nin orta kesimlerine yönelik saldırılarını da sürdürdü. Gazze'deki yetkililer bu saldırılarda iki binanın bombalandığını ve en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.Gazze sağlık otoritelerine göre, İsrail'in askeri operasyonunun başlangıcından bu yana Gazze'de yaklaşık 30 bin kişinin öldüğü teyit edildi. Öte yandan yıkıntılar altında kurtarılamayan binlerce kişinin daha bulunduğu öngörülüyor. İsrail saldırılarında 70 bine yakın kişi de yaralandı.Refah'a yapılacak olası bir İsrail saldırısının "kitlesel ölümlere" yol açacağı ve Filistinlilere yardım götüren insani yardım operasyonuna "ölümcül bir darbe indirebileceği" uyarısında bulunan BM yetkilileri, çağrıda, "Hastalıklar yaygınlaşıyor. Kıtlık kapıda. Su yok denecek kadar az. Temel altyapı yok edildi. Gıda üretimi durma noktasına geldi. Hastaneler savaş alanına döndü." ifadelerine yer verdi. .Ortak çağrıda ayrıca Gazze'ye yardım için kentin kuzeyi daha fazla giriş noktası açılması, dağıtım için güvenli geçiş güvencesi verilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması talep edildi.