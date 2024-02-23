Galatasaray Sparta Prag deplasmanında dağıldı, Avrupa defteri kapandı

Bu sonucun ardından Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselirken, Galatasaray Avrupa defterini kapattı.





İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.





Sparta Prag, 10 kişi kalan Galatasaray karşısında ikinci golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Jaroslav Zeleny ortasını altıpas çizgisinin gerisine doğru gönderdi. Gelen topa savunmamızla birlikte yükselen Indrit Tuci kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 4-1 Sparta Prag'ın üstünlüğü ile sona erdi.







Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynanan Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, sonrasında sırasıyla oynanan; İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Bandırmaspor ve Başakşehir karşılaşmalarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında Okan Buruk’un tercihen kadroya dahil etmediği milli oyuncu, son olarak İstanbul’da oynanan Sparta Prag mücadelesinde 55’inci dakikada Kaan Ayhan’ın yerine oyuna dahil olarak formasına kavuşmuştu.







UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya'nın Sparta Prag ekibine konuk olan Galatasaray, ilk maçta 3-2 yendiği rakibine 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.Sparta Prag'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Angelo Preciado, 74. dakikada Indrit Tuci, 80. dakikada Lukas Haraslin ve 90+4. dakikada Jan Kuchta kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 16. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan geldi. Galatasaray'da Kaan Ayhan, 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Galatasaray'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı top sonrası Sparta Prag, maçın hemen başında öne geçti. Orta alanda topla buluşan Kaan Kairinen ara pasını savunmanın arkasına kaçan Angelo Preciado'ya gönderdi. Topla buluşan kanat oyuncusu sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın üzerinden aşırtma vuruşla filelere gönderdi.Bu golden sekiz dakika sonra Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Dries Mertens ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Davinson Sanchez kafa vuruşunu yaptı ve kaleciden sonra üst direğe çarpan top ceza sahası içinde havalandı. Altıpas sol çaprazında bulunan Abdülkerim Bardakcı gelen topa kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.İkinci yarı düşük tempoda devam eden maçta Galatasaray, 10 kişi kaldı. Kaan Ayhan rakibi Lukas Haraslin'e yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. VAR'a danışan Anthony Taylor kararını değiştirdi ve Kaan Ayhan'a doğrudan kırmızı kart gösterdi.Sparta Prag, maçta son 10 dakikaya girilirken üçüncü golü buldu. Orta alanda topla buluşan Indrit Tuci ara pasını sol çapraza doğru hareketlenen Lukas Haraslin'e gönderdi. Lukas Haraslin sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve yerden vuruşunda meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.Uzatma dakikalarında Sparta Prag, farkı üçe çıkardı. Hızlı gelişen atakta Jan Kuchta ceza sahasına girerken takım arkadaşı Qazim Laci ile paslaştı ve vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.Galatasaray’da bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Sparta Prag mücadelesiyle birlikte 7 maç sonra ilk 11’e geri döndü. Abdülkerim Bardakçı, 16. dakikada Galatasaray'ın beraberlik golünü kaydetti.Galatasaray’ın 28 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu rövanş mücadelesinde Sparta Prag karşısında ilk 11’de yer aldı.Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynanan MKE Ankaragücü mücadelesinde teknik direktör Okan Buruk’un dinlendirdiği ve mücadelede süre vermediği Torreira, deplasmanda oynanan Sparta Prag mücadelesine ilk 11’de başladı. Bu sezon Galatasaray formasıyla başarılı bir oyun ortaya koyan Torreira; 23’ü Süper Lig, 8’i Şampiyonlar Ligi ve 1’i Avrupa Ligi olmak üzere 32 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu bu karşılaşmalarda 1 asist yapan Torreira, toplamda 2.712 dakika süre aldı. 28 yaşındaki oyuncu, 9 maçta da sakatlık ve kart cezası sebebiyle forma giyemedi.