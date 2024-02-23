Maden faciası sonrası bakanlıkta dikkat çeken gelişme: Görevden alındılar

Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasının ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda dikkat çeken görevden almalar yaşandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı.Karara göre görevlerinden alınan isimler, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kandemir, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Kazım Özgür, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Bayram Arı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sami Sarıyıldız oldu.