Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.







Sarı lacivertli takım, UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılan kura çekimine seri başı olarak katıldı. Fenerbahçe ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti.





Eşleşmede ilk maçlar 23/24 Temmuz, ikinci maçlar ise 30/31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sarı lacivertli ekip, ilk maçı deplasmanda oynayacak.





Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde grup aşamasında kalmak için 2 tur daha geçmesi gerekecek.





İşte diğer eşleşmeler:





Ludogorets / Dinamo Batumi - Dinamo Minsk / Pyunik





APOEL FC - Ordabasy / Petrocub





Ferençvaroş - New Saints / Decic





PAOK - Borac Banja Luka / Egnatia





Bodo Glimt - RFS / Larne





Malmö - Klaskvik / Differdange





Vikingur / Shamrock Rovers - Sparta Prag





Ballkani / Santa Coloma - Midtjylland





F. Tallinn / Celje - S. Bratislava / Struga





Panevezys / HJK - J. Bialystok





H.Spartans / Lincoln RI - Qarabağ





Virtus / FCSB - Maccabi Tel Aviv





Dinamo Kiev / Partizan





İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.



