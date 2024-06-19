Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu! /19 Haziran 2024 14:13

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.

SHABER3.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Sarı lacivertli takım, UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılan kura çekimine seri başı olarak katıldı.  Fenerbahçe ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti.

Eşleşmede ilk maçlar 23/24 Temmuz, ikinci maçlar ise 30/31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sarı lacivertli ekip, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde grup aşamasında kalmak için 2 tur daha geçmesi gerekecek.

İşte diğer eşleşmeler: 

Ludogorets / Dinamo Batumi - Dinamo Minsk / Pyunik

APOEL FC - Ordabasy / Petrocub

Ferençvaroş - New Saints / Decic

PAOK - Borac Banja Luka / Egnatia

Bodo Glimt - RFS / Larne

Malmö - Klaskvik / Differdange

Vikingur / Shamrock Rovers - Sparta Prag

Ballkani / Santa Coloma - Midtjylland

F. Tallinn / Celje - S. Bratislava / Struga

Panevezys / HJK - J. Bialystok

H.Spartans / Lincoln RI - Qarabağ

Virtus / FCSB - Maccabi Tel Aviv

Dinamo Kiev / Partizan

İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.

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