Kavala'nın başvurusunu gündem yapan yandaş Selvi, yine MHP'nin hedefinde

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye Raportörü Stefan Schennach, Türkiye temaslarında Türkiye'nin, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş ve Gezi Davası kapsamında tutuklanan Osman Kavala başta olmak üzere AİHM kararlarına uyulması gerektiği uyarısını yinelemişti.



Bu görüşmenin ayrıntılarını aktaran yandaş yazar Abdulkadir Selvi yazısında Kavala’nın avukatlarının başvurusu üzerine Adalet Bakanlığı’nın, ‘Kanun Yararına Bozma’ talebini incelemeye aldığını duyurmuştu.



YİNE MHP'NİN HEDEFİNDE

Selvi’nin açıkladığı bu haber üzerine MHP Genel Başkanı Feti Yıldız Selvi’yi ‘hükümlü propagandası yapmak’la suçlayarak, sosyal medya hesabından şunları yazdı:





“Sayın Selvi, İstinaf ve Temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere karşı , Kanun Yararına Bozma Başvurusunu yapma yetkisi Adalet Bakanlığına aittir. Olağanüstü kanun yollarından biri olan Kanun Yararına Bozma nedir ? Kanun Yararına Bozma Yapılabilen Ceza Mahkemesi kararları hangileridir ? Kanun Yararına Bozma Yapılamayan Kararlar nelerdir? İnfaz hangi hallerde durdurulur ? Bir dilekçe verme işlemini kamuoyuna abartılı şekilde sunmadan önce, yetkin bir Ceza Avukatından yardım alırsanız, vatandaşın doğru bilgi edinme hakkına saygılı iş yaparsınız. Değilse, sadece hükümlü propagandası yapmakla kalırsınız.”