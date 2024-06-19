Putin, Kuzey Kore’de: Küresel stratejik dayanışma ana gündem





Stratejik Ortaklık Belgesi Vladimir Putin'in Pyongyang gezisi sırasında imzalanacak.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Putin’i havalimanında karşıladı.18-19 Haziran olarak planlanan ziyarette iki ülke arasında küresel stratejik dayanışma ve ortak hareket ana gündem olacak. Kim Jong-un ve Putin çeşitli formatlarda müzakereler yapacak.Ziyaret sırasında Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin geleceği, ekonomi, güvenlik ve uluslararası işbirliği konuları ele alınacak. Taraflar ayrıca işbirliğine ilişkin ortak belgeler imzalayacak.Rusya Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Yuri Uşakov, gezinin sonucunda Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalanabileceğini belirtti.Putin’in Kuzey Kore gezisi öncesi Kremlin tarafından yayınlanan kararnameye göre, Putin Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşması imzalama önerisini kabul etti.İlgili emir, yasal düzenlemelerin resmi yayınının web sitesinde yayınlandı.Rusya cumhurbaşkanının Kuzey Kore ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin tüm tarihinde ikinci kez oldu. Pyongyang'a ilk seyahati 2000 yılında gerçekleşti.