Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Kuzey Kore’de: Küresel stratejik dayanışma ana gündem /19 Haziran 2024 13:12

Putin, Kuzey Kore’de: Küresel stratejik dayanışma ana gündem

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye gitti.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Putin’i havalimanında karşıladı.

18-19 Haziran olarak planlanan ziyarette iki ülke arasında küresel stratejik dayanışma ve ortak hareket ana gündem olacak. Kim Jong-un ve Putin çeşitli formatlarda müzakereler yapacak.

Ziyaret sırasında Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin geleceği, ekonomi, güvenlik ve uluslararası işbirliği konuları ele alınacak. Taraflar ayrıca işbirliğine ilişkin ortak belgeler imzalayacak.

Rusya Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Yuri Uşakov, gezinin sonucunda Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalanabileceğini belirtti.

Stratejik ortaklık anlaşması imzalanacak

Putin’in Kuzey Kore gezisi öncesi Kremlin tarafından yayınlanan kararnameye göre, Putin Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşması imzalama önerisini kabul etti.

İlgili emir, yasal düzenlemelerin resmi yayınının web sitesinde yayınlandı.

Stratejik Ortaklık Belgesi Vladimir Putin'in Pyongyang gezisi sırasında imzalanacak.

Rusya cumhurbaşkanının Kuzey Kore ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin tüm tarihinde ikinci kez oldu. Pyongyang'a ilk seyahati 2000 yılında gerçekleşti.
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