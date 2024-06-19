Korkutan tahmin! TL'de kontrollü değer kaybı...

Barclays analistleri yaz dönemi boyunca Türkiye'de ekonomi yönetiminin Türk Lirası'nda değer kaybına izin verebileceğini öngördü. Analizde 2024 yılı boyunca Türkiye'de politika faizinin sabit tutulacağı beklentisi de paylaşıldı.



Barclays Türkiye ile ilgili daha önceki analizinde Türk bankalarının tahvilleriyle ilgili tavsiyesini yükselttiğini belirtmişti.



BloombergHT'nin aktardığına göre, analizde “Körfez bölgesi de dahil olmak üzere EEMEA’daki diğer banka tahvil piyasasına kıyasla Türkiye banka tahvillerini cazip görüyoruz” diyen Barclays Türk bankalarının perp tahvillerinde yüksek carry getirisine dikkat çekerek Akbank ve Yapı Kredi perp tahvillerinde alım önermişti.