Samanyolu Haber /Gündem / Fenerbahçe'ye UEFA yolunda beraberlik yetti /11 Ağustos 2022 22:25

Fenerbahçe'ye UEFA yolunda beraberlik yetti

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko ile rövanş maçına çıkan Fenerbahçe 1-1'lik beraberlikle tur atlayan taraf oldu.

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0'la geçtiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Fenerbahçe'nin golü 56. dakikad Serdar Dursun'dan gelirken, Slovacko ise bu güle 58. dakikada Sasinka ile karşılık verdi.

Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuşla tur atlayan taraf olan temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien takımıyla eşleşirken, 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynanacak. Bu karşılaşamanın rövanşı ise 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe'ye UEFA yolunda beraberlik yetti Sonraki Haber >>

Nebati'nin kapalı kapılar ardındaki konuşması sızdırıldı: İndirim değil bindirim var

Nebati'nin kapalı kapılar ardındaki konuşması sızdırıldı: İndirim değil bindirim var

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:28:14