Fenerbahçe'ye UEFA yolunda beraberlik yetti

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0'la geçtiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı.





İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Fenerbahçe'nin golü 56. dakikad Serdar Dursun'dan gelirken, Slovacko ise bu güle 58. dakikada Sasinka ile karşılık verdi.





Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.





Bu sonuşla tur atlayan taraf olan temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien takımıyla eşleşirken, 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynanacak. Bu karşılaşamanın rövanşı ise 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

