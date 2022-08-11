Samanyolu Haber /Spor / Konyaspor'a Avrupa kupası şoku /11 Ağustos 2022 22:17

Konyaspor'a Avrupa kupası şoku

Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turunda Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla eşleşen Konyaspor, 1-1 rövanşında rakibine elenmekten kurtulamadı.

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Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turunda Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla eşleşen Konyaspor, rakibine elenerek Avrupa defterini erken kapattı.

Geçtiğimiz hafta rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak avantajlı bir skor elde eden Konyaspor, evinde 4-2 kaybedince turnuvaya veda eden taraf oldu.

Maçın 18. dakikasında Guilherme'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçen temsilcimiz 28 ve 31. dakikalarda kalesinde gördüğü gollere engel olamayınca ilk devre Vaduz'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da kalesini gole kapatayaman Konyaspor, 67 ve 88. dakikalarda topu yine ağlarında gördü ve skor 4-1'e geldi.

90+5. dakikada Hadzi Ahmetovic ile gol ise skoru belirledi: 2-4.
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