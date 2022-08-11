İstanbul'daki yağmur suyu kanalından bakın ne çıktı

İstanbul'da etkili olan son yağışın ardından özellikle Beylikdüzü, Esenyurt ve Silivri bölgelerinde su baskınları ve taşkınlar yaşandı.



Bu bölgelerden Silivri'de yağış sonrası yapılan bir çalışmada ise yağmur suyu kanalı içinde donmuş çimento kalıntısı bulunduğu açıklandı.



Bu duruma kişisel sosyal medya hesabı üzerinden de tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bazı işgüzarlar beton mikserlerinin temizliğini yapıyor, çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, sonra beton donuyor, kanal tıkanıyor, evleri ve işyerlerini su basıyor. YAPMAYIN." ifadelerini kullandı.









