Fenomenler masası: Dubai'ye giden 6 yılda zengileşti

Kara para aklamakla suçlanan tutuklu Dilan Polat, Engin Polat çiftinin 4 yıl önce diğer fenomenlerle çektirdiği fotoğraf gündem oldu. Masada bulunan isimlerin Dubai ve Gürcistan ziyaretleri sonrasında güzellik merkezi açmaları ve zenginleşmeleri dikkat çekti.





2019 yılının Kasım ayında çekildiği belirtilen, yemek masasında çekilen fotoğrafta Dilan-Engin Polat çiftinin yanı sıra, Merve Nur Akyüz, İleyda Topal, Tolunay Topal, Kenan Öztürk, Eylül Öztürk, Nez Demir, Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit de bulunuyor.





Masadakilerin ortak özelliği zenginleşmeleri

Sözcü gazetesinin haberine göre masadakilerin ortak özelliği ise çoğunun Dubai ve Gürcistan'a gidip gelmesi, sonrasında da güzellik merkezi işinde şubeleşmeye giderek zengin olmaları.





2017 ile 2019 yılında sosyal medya hesaplarından normal bir yaşam süren fenomenlerin bu tarihten sonra lüks bir hayata kavuşması dikkat çekiyor.





Polat çifti için çalışıyorlar

Masadakilerden İleyda-Tolunay Topal, Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinden birinin şubesini işletiyordu. Topal çiftinin sosyal medya hesaplarında 2018 yılından sonra artan lüks paylaşımları dikkat çekiyor.





Masada bulunan Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çifti ise Dilan Polat'a ait, Karabük, Sakarya ve İstanbul'da Pendik şubelerini işletiyor. Bu kişiler de diğerleri gibi 2017 yılından sonra bir anda zenginleşti.





Masadaki Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit'in de Dilan Polat'ın Bakırköy ve Gebze'deki şubelerini franchise yöntemiyle aldıkları kaydediliyor. Onlar da 2018'e kadar normal bir hayat sürerken, bir anda servete sahip olanlardan.





Fotoğraftaki bir diğer çift Kenan-Eylül Öztürk ise hazırladıkları skeçlerle popülerleşti. Çift daha sonra güzellik ve tırnak bakım merkezleri açarak ABD'ye yerleşti.



