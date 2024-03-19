Samanyolu Haber /Gündem / Ferrari'ye fren kusurlarını düzeltmediği için dava açıldı /19 Mart 2024 15:48

Ferrari'ye fren kusurlarını düzeltmediği için dava açıldı

ABD'li bir müşteri hayati tehlikesi olan fren sorunlarını düzeltmediği iddiasıyla Ferrari'ye dava açtı. Şirket daha önce geniş çaplı bir geri çağırma yapmış olmasına rağmen yine de sorunlu araçları satmaya devam etmekle suçlanıyor

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Lüks otomobil markası Ferrari, ABD'de açılan bir davada çok sayıda geri çağırma yapmasına rağmen bazı lüks spor otomobillerindeki frenlerle ilgili "tehlikeli bir güvenlik kusurunu" düzeltmemekle suçlandı. San Diego'da açılan toplu davaya göre geri çağırmalar tespit edilen fren sorunlarından biri için "geçici bir düzeltici önlem" olmaktan öteye geçmedi ve binlerce Ferrari sürücüsünü güvenli olmayan araçlarla baş başa bıraktı. California'da yaşayan Iliya Nechev, 2020 yılında satın aldığı 2010 model Ferrari 458 Italia'sının ilk günden beri fren sorunları yaşadığını ve frenleme kabiliyetinin kısmen veya tamamen kaybolduğunu iddia ediyor.

İddianameye göre sürücü bir keresinde yokuş aşağı yaklaşık 145 kilometre hızla giderken ve 90 derecelik dönüş yapmaya hazırlanırken frene bastı. Ancak araç yavaşlamadı, fren pedalı sertti ve vites küçültmesine rağmen fren basıncı yoktu. Nechev bu durumu Ferrari bayisine bildirdiğinde, kendisine sorunun 'normal' olduğunun söylendiğini belirtti.

Fren hidroloji sızıntısı
Ferrari Kuzey Amerika, Ekim 2021'de başlatılan gönüllü geri çağırmada, frenleme kapasitesini bozabilecek fren hidroliği sızıntısı ile ilgili bir sorun tespit etti. Şikayete göre, 2022 yılında genişletilmiş bir geri çağırma başlatıldı ve Ferrari Almanya, Çin ve Japonya'daki araçları da hedef aldı.

Fren kusurunu müşterilere bildirmemekle suçlanıyor
Şikayette hatalı parçaların üreticisi olduğu belirtilen Robert Bosch GmbH da davalı olarak gösteriliyor. Ferrari, Nechev'in sadece ana silindirin değiştirilmesiyle giderilebileceğini söylediği fren kusurunun tam kapsamını müşterilere bildirmemekle suçlanıyor. İddianameye göre şirket hayatı tehdit eden sorunun tespit edildiği binlerce aracı satmaya ya da satışlardan fayda elde etmeye devam etti.
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