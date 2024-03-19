Putin'den Kırım’a seçim hediyesi: Alternatif demiryolu kuruluyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Azak Denizi’nin batı kıyıları boyunca Rostov'dan Kırım'a bir demiryolu inşa edilecek.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın Rusya ile birleşmesinin onuncu yıldönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Azal denizinin batısından, Mariupol ve Berdyansk üzerinden, Sevastopol'a kadar yeni bir demiryolu inşa edeceklerini duyurdu.





Açıklamaya göre eski rota daha kuzeyde yer aldığı için sürekli olarak sabotaj ve füze saldırılarına maruz kalıyor. Bu yüzden yeni rota daha güneyden geçecek. Putin, Rostov-na-Donu'dan Donetsk'e giden demiryolu hattının restorasyonunu da duyurdu.





Putin, “Daha bu sabah Rostov'dan Donetsk'e, Mariupol ve Berdyansk'a giden demiryolunun restore edildiği bilgisini aldım. Bu çalışmaya devam edeceğiz ve yakında trenler doğrudan Sevastopol'a kadar gidecek. Ve bu, Kırım Köprüsü yerine başka bir alternatif yol olacak" dedi.





Rostov-on-Don ile Donetsk arasındaki demiryolu bağlantısının yeniden kurulması planı Ocak ayının başlarında duyurulmuştu.





Putin, bu yeni demiryolu hattının Rusya'nın Kırım'a ulaşımını daha güvenli hale getireceğini ve Kırım Köprüsü'ne alternatif bir yol olacağını vurguladı. Bu yeni hat, daha kısa ve güvenli bir rotayı temsil ediyor. Mayıs 2023'te kurulan "Novorossiya Demiryolları" organizasyonu, Rostov bölgesinden Kırım'a giden rotayı 200 km kısaltacağını belirtti