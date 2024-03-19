Samanyolu Haber /Gündem / Çin'den Rusya'ya diplomatik destek: Moskova davet edilmezse boykot edecek /19 Mart 2024 14:20

Çin'den Rusya'ya diplomatik destek: Moskova davet edilmezse boykot edecek

Pekin, Rus temsilcilerin davet edilmemesi halinde Ukrayna'daki anlaşmazlığın barışçıl çözümüne yönelik toplantıları boykot edecek.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Politico’nun kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Çin’in, Avrupa'ya bu tür koşulları öne sürdüğü ve Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümü konusunda İsviçre'de yapılacak zirveye de bu bağlamda yaklaştığı vurgulanıyor.

Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'nin Avrupa ziyaretinde bu şartı bir kez daha dile getirdi. Ziyaretin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Li'nin "tüm tarafların eşit katılımıyla bir barış konferansının zamanında toplanmasını destekleyeceğine" söz verdiği belirtildi.

Ocak ayında İsviçre Devlet Başkanı Viola Amherd, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin üst düzey bir barış konferansı talebinde bulunduğunu bildirdi. Ukrayna cumhurbaşkanının önerdiği "barış formülünün" tartışılması planlanıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi, Şubat ayında ilk zirvenin "yakın gelecekte" İsviçre'de düzenleneceğini bildirdi. İkinci toplantıya Rus temsilcilerin de davet edileceğini açıkladılar. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın önerdiği "barış formülü"nün hastalıklı bir hayal ürünü olduğunu belirtti.
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