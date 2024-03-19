Samanyolu Haber /Gündem / Küresel okyanus yüzeyi sıcaklığı geçen yılın rekorunu kırarak 21,2 dereceye ulaştı /19 Mart 2024 14:02

Küresel okyanus yüzeyi sıcaklığı geçen yılın rekorunu kırarak 21,2 dereceye ulaştı

Dünya genelindeki okyanus yüzeyinin günlük ortalama sıcaklığı, mart ayında 2023 rekorunu kırarak 21,2 dereceyle "şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa" ulaştı.

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Maine Üniversitesine bağlı Climate Reanalyzer ile ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) verilerine göre, küresel ısınma okyanus yüzeyindeki sıcaklıklarda da artışa yol açtı.

Verilere göre, 2023'te en yüksek okyanus sıcaklığı 21,1 derece ile ağustosta ölçülürken, bu yıl 21,2 derece ile okyanus yüzeyi sıcaklığı rekoru mart ayında kırıldı.

NOAA çalışanı deniz bilimci Gregory C. Johnson, CNN'e verdiği demeçte, 2023'te ölçülen ortalama küresel okyanus sıcaklığının, 2022'den 0,25 derece fazla olduğunu ve bu artışın 20 yıllık ısınmanın bir yılda yaşanmasına denk geldiğini ifade etti.

Johnson, atmosferdeki sera gazı yoğunlaşması arttıkça, bu rekor sıcaklıkların kaydedilmeye devam etmesini beklediklerini dile getirdi.
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