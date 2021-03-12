Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj /12 Mart 2021 17:40

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen’in Prof. Jon Pahl tarafından kaleme alınan Fethullah Gulen: A Life of Hizmet adlı biyografisi Yunancaya çevrildi. Kısa süre önce raflardaki yerini alan kitap, 92 yıl önce kurulan, Atina merkezli Papazisis adlı yayınevi tarafından okura sunuldu.

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Yunanistan’ın önde gelen kanallarından Mega TV, sabah haberleri kuşağında Fethullah Gülen’in Prof. Jon Pahl tarafından kaleme alınan Fethullah Gulen: A Life of Hizmet adlı biyografisinin Yunancaya çevrilmesi gündem oldu 

Kitabı Yunanistan'da yayınlayan Papazisis Yayınları genel yayın yönetmeni Katerina Marku ile bir söyleşi yapılan programda Fethullah Gülen Hocaefendi’in gönderdiği video mesaj yayınlandı 

Uzun bir zaman sonra Gülen’in Yunan halkına yönelik bir mesajını yayınlayacaklarını duyuran Mega TV, Gülen takipçilerine baskılara vurgu yaptı.
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Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

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