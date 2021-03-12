Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Yunanistan’ın önde gelen kanallarından Mega TV, sabah haberleri kuşağında Fethullah Gülen’in Prof. Jon Pahl tarafından kaleme alınan Fethullah Gulen: A Life of Hizmet adlı biyografisinin Yunancaya çevrilmesi gündem oldu





Kitabı Yunanistan'da yayınlayan Papazisis Yayınları genel yayın yönetmeni Katerina Marku ile bir söyleşi yapılan programda Fethullah Gülen Hocaefendi’in gönderdiği video mesaj yayınlandı





Uzun bir zaman sonra Gülen’in Yunan halkına yönelik bir mesajını yayınlayacaklarını duyuran Mega TV, Gülen takipçilerine baskılara vurgu yaptı.