Onca eleştiriye rağmen Türkiye hala 1 numara

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Türkiye'nin dünyada en fazla gazeteciyi cezaevine gönderen ülke olduğunu açıkladı. Rapora göre, 67 gazetecinin cezaevinde bulunduğu Türkiye'yi hapisteki 23 gazeteciyle Çin, 20 gazeteciyle Mısır, 16 gazeteciyle Eritre ve 14 gazeteciyle Suudi Arabistan izledi.







IFJ, 2020’de dünya çapında 65 gazetecinin görevini yaparken öldürüldüğünü, 229 gazetecinin cezaevinde bulunduğunu açıkladı. Rapora göre, Türkiye dünyada en fazla gazeteciyi cezaevine gönderen ülke oldu.







En az 67 gazetecinin cezaevinde bulunduğu Türkiye’yi hapisteki 23 gazeteciyle Çin, 20 gazeteciyle Mısır, 16 gazeteciyle Eritre ve 14 gazeteciyle Suudi Arabistan izledi. IFJ Genel Sekreteri Bellanger, “Demokrasi adını hak eden hiçbir ülke, ifade özgürlüğü aracılarını hapse atamaz” değerlendirmesinde bulundu.





SON 30 YILDA 2 BİN 680 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ





Yıllık raporunu kamuoyuna sunan IFJ, geçen yıl öldürülen gazeteci sayısının 2019’a göre 17 kişi arttığını belirterek 2020’de gazeteci cinayetlerinin 16 farklı ülkede meydana geldiğini kaydetti. IFJ’nin öldürülen gazetecilerle ilgili kayıt tutmaya başladığı 1990 yılından bu yana görevi başında saldırıya kurban giden gazetecilerin toplam sayısı 2 bin 680’e yükselmiş oldu.





GAZETECİ CİNAYETLERİNDE MEKSİKA İLK SIRADA





Meksika son beş yılda dördüncü kez gazeteci cinayetlerinde ilk sırada yer alırken 14 gazetecinin öldürüldüğü Meksika’yı 10 cinayetle Afganistan, dokuz cinayetle Pakistan ve sekiz cinayetle Hindistan izledi. Filipinler ve Suriye’de de dörder gazeteci cinayete kurban gitti. Nijerya ve Yemen’de üçer gazeteci öldürülürken diğer cinayetler Irak, Somali, Bangladeş, Kamerun, Honduras, Paraguay, Rusya ve İsveç’te gerçekleşti.





‘MEKSİKA’DA SUÇ BARONLARI…’







IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, “Meksika’da suç baronlarının zalim hükümranlığı, Pakistan’da aşırılıkçıların uyguladığı şiddet, Hindistan ve Filipinler’de sertlik yanlılarının hoşgörüsüzlüğü, medyada kan akmaya devam etmesinde rol oynadı” dedi.







