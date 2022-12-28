Samanyolu Haber /Gündem / Fidan ve Akar, Rusya'da Suriye Savunma Bakanı ile görüştü /28 Aralık 2022 18:51

Fidan ve Akar, Rusya'da Suriye Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar ve Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Abbas'la bir araya geldi. Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonra ilk kez resmi bir temas kurulmuş oldu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti.

11 YIL SONRA SURİYE İLE İLK RESMİ TEMAS

Bakan Akar'la MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alındı.

Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.
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