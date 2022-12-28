Kenan Işık'tan haber var: 8 sene sonra...

Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, "vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor" dedi. 2014'te gittiği spor salonunda ayağı kayarak yere düşmesi sonucu başını çarparak komaya giren oyuncu Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında yeni haber geldi.







"OTURABİLİYOR! GÖZLERİYLE İLETİŞİM KURUYOR"

Oyuncunun eşi Beril Işık, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor" diye konuştu. Haber Global’de yer alan habere göre; Kenan Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen Beril Işık, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" ifadelerini kullandı.

