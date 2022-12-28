Kapalı kapıların ardında neler konuştular?

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, iki liderin Ahlatlıbel'de gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını okurlarıyla paylaştı.







"(...) Aktarıldığına göre yemekte ağırlıklı olarak iki parti arasında gerilime yol açan kişiler ve olaylar üzerinde duruldu. İki liderin yakın çevrelerinin aktardığına göre, aralarında 'güven kırılmasına' neden olan Saraçhane’deki İmamoğlu’na destek mitingleri ile sonrasındaki gelişmeler masaya yatırıldı.





Akşener, mahkeme kararı ile siyasi yasak getirilmek istenen İmamoğlu’na destek vermek için İstanbul’a giderken kendisini de aradığını Kılıçdaroğlu’na ilettiğini aktarmış.







Almanya’da bulunduğu için kendisine ulaşamadığı, özel kalemler aracılığıyla da görüşmenin mümkün olmadığını belirtmiş.





Daha önce televizyon röportajında da dile getirdiği gibi, 'Ortak adayımız olarak belediye başkanı seçilmesini sağladığımız birine destek vermek için birilerinden izin alıp gidecek halim yok' bakışını yinelemiş.





Akşener, bu süreçte belediye başkanlarının adaylığı konusunun, 'CHP’nin iç işi olduğuna' yönelik söyleminden duyduğu rahatsızlığı da Kılıçdaroğlu’na aktarmış. Akşener, Masa’nın kurulmasında emeği olan biri olarak, ortaya çıkan sorunların çözümünde Kılıçdaroğlu’ndan beklentisini de dile getirmiş.





YANLIŞ ANLAŞILMA

Kılıçdaroğlu’nun sözlerine açıklık getirdiği ve CHP’li bir kişinin durumuna ilişkin kararın da ancak partinin yetkili kurulları aracılığıyla alınabileceğine dikkat çekmiş. Akşener’in rahatsızlığına neden olan konuları ve sözlerinden rahatsızlık duyduğu CHP’lilerin cümlelerini de tek tek not etmiş.





Her iki parti ile ilişkisi olmayan kişilerin sözlerinin partileri bağlamaması gerektiğine vurgu yapmış.





Aktarıldığına göre, Kılıçdaroğlu Masa’nın güçlü şekilde yoluna devam etmesi konusundaki kararlılığını dile getirirken, yaşanabileceklere yönelik beklentilerini de sıralamış; bu konulara yoğunlaşılması gerektiğine dikkat çekmiş. (...)"