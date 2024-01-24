Fidan ve Lavrov New York'ta görüştü

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Taraflar özellikle iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği konularını tartıştı ve Gazze Şeridi, Suriye ve bir bütün olarak Orta Doğu da dahil olmak üzere "akut bölgesel sorunların" karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözümüne yönelik adımların koordine edilmesini savundu.







Görüşmede iki bakan “Karşılıklı yarar sağlayan bağların sürdürülmesi ve daha da genişletilmesi adına birlikte çalışmaya devam etmenin önemi vurgulandı. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, ‘‘enerji sektöründeki önemli Rus-Türk projelerinin uygulanmasındaki ilerlemeye değinilecek" denildi.





Lavrov’un New York temasları





23 Ocak'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov'un New York'ta İranlı ve Lübnanlı meslektaşları Hossein Amir Abdullahian ve Abdullah Bou Habib ile görüştüğünü bildirdi. Taraflar özellikle Gazze Şeridi'ndeki durumu masaya yatırdılar.





Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı basın servisi, Rus bakanın BAE'nin BM Daimi Temsilcisi Lana Zaki Nuseibah ile de görüştüğünü bildirdi.





Lavrov iddiaları yalanladı





Amerikan CBS televizyonuna demeç veren Lavrov, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında Rusya'nın İran'a ait İHA'ları Ukrayna'da kullandığı yönündeki suçlamalarının yalan olduğunu söyledi.





Rus bakan, Kuzey Kore'nin teknoloji karşılığında Rusya ile silah paylaşıp paylaşmadığı sorusuna yanıt olarak ise, “Kuzey Kore ile ilişkilerimizde hiçbir uluslararası hukuk normunu ihlal etmiyoruz. Bu tür soruları soranların öncelikle bizim sorumuza cevap vermesi gerekiyor. Kanıtınız varsa sunun. Neyle suçlandığımıza dair hiçbir delil olmadığı kendimizi savunacak değiliz” ifadelerini kullandı.





Lavrov, çatışmaların sonlandırılmasının ve mevcut ABD yönetiminin BM'deki ateşkes kararlarını veto etmekten vazgeçmesinin Ortadoğu'daki durumun normalleşmesine yardımcı olacağını söyledi.