Samanyolu Haber /Gündem / Fidan'ın yerine gelecek isim kesinleşti /04 Haziran 2023 21:54

Fidan'ın yerine gelecek isim kesinleşti

MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden sonra yerine gelecek isimler arasında adı geçen Cumhurbaşkanlığı eski sözcüsü İbrahim Kalın’ın bu görevi netlik kazandı. MİT Başkanlığı görevine atanan Kalın, görevi resmi olarak yarın MİT’in Kale’deki merkezinde Hakan Fidan’dan devralacak.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 13 yıl kesintisiz başkanlığını yürüten Hakan Fidan'ın yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasıyla birlikte gözler yerine gelecek isme çevrilmişti.

RESMEN GÖREVE BAŞLAYACAK

MİT'in başına gelecek isimler arasında adı geçen Cumhurbaşkanlığı eski sözcüsü İbrahim Kalın'ın 1 Haziran 2023 itibariyle MİT'in yeni başkanı olduğu öğrenildi. MİT Başkanlığı görevini yarın Hakan Fidan'dan devralacak olan Kalın görevine resmen başlayacak.

Devir teslim töreni MİT'in Ankara Kale'deki merkez binasında gerçekleştirilecek.

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