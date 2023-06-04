Galatasaray şampiyonluğunu derbi galibiyetiyle süsledi

Karşılaşma boyunca Fenerbahçe’den çok daha etkili bir oyun ortaya koyan, birçok pozisyon yakalayan Galatasaray’ı galibiyete taşıyan golleri Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi kaydetti. Fenerbahçe’de Luan Peres, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig’de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada derbi maçta Fenerbahçe’yi konuk etti. Nef Stadı’nda oynanan derbiyi 3-0 kazanan Galatasaray, Süper Lig’i derbi galibiyeti ile kapattı.

Galatasaray'da Mauro Icardi tarihe geçti.









Sarı-kırmızılıların Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, 2007-2008 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla ilk 11 çıktığı üst üste sekiz Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.





Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Süper Lig'de toplamda 22 gole ulaştı.





ELMANDER'DEN SONRA İLK!

Mauro Icardi, Johan Elmander'in ardından Galatasaray formasıyla bir sezon içerisinde Fenerbahçe'ye hem iç saha hem de deplasmanda gol atan ilk oyuncu oldu.





DERBİ PERFORMANSI

Öte yandan Trabzonspor'a 1, Beşiktaş'a ise 3 gol atan Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye de toplamda iki gol atmış oldu.







