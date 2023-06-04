Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray şampiyonluğunu derbi galibiyetiyle süsledi /04 Haziran 2023 21:40

Galatasaray şampiyonluğunu derbi galibiyetiyle süsledi

Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Galatasaray, ilk yarıda Zaniolo, ikinci yarıda İcardi ve yine Zaniolo'nun golleriyle derbiyi 3-0 kazandı

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Süper Lig’de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada derbi maçta Fenerbahçe’yi konuk etti. Nef Stadı’nda oynanan derbiyi 3-0 kazanan Galatasaray, Süper Lig’i derbi galibiyeti ile kapattı.

Karşılaşma boyunca Fenerbahçe’den çok daha etkili bir oyun ortaya koyan, birçok pozisyon yakalayan Galatasaray’ı galibiyete taşıyan golleri Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi kaydetti. Fenerbahçe’de Luan Peres, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetle Galatasaray puanını 85 yaparken, Fenerbahçe 77 puanda kaldı.


Galatasaray'da Mauro Icardi tarihe geçti.


Sarı-kırmızılıların Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, 2007-2008 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla ilk 11 çıktığı üst üste sekiz Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Süper Lig'de toplamda 22 gole ulaştı.

ELMANDER'DEN SONRA İLK!
Mauro Icardi, Johan Elmander'in ardından Galatasaray formasıyla bir sezon içerisinde Fenerbahçe'ye hem iç saha hem de deplasmanda gol atan ilk oyuncu oldu.

DERBİ PERFORMANSI
Öte yandan Trabzonspor'a 1, Beşiktaş'a ise 3 gol atan Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye de toplamda iki gol atmış oldu.


İKİNCİLİK TEHLİKEYE GİRDİ
Pozisyon bulmakta sıkıntı yaşayan, savunmada da aksayan Fenerbahçe, 10 kişi kaldıktan sonra oyundan tamamen koptu. Galatasaray’ın peş peşe bulduğu gollere engel olamayan sarı-lacivertliler, evinde 3-0 mağlup olduğu rakibine deplasmanda da aynı skorla boyun eğdi.

Derbi maçı kaybederek ligdeki ikincilik şansını tehlikeye sokan Fenerbahçe, son hafta maçında Beşiktaş’ın arabam.com Konyaspor’u mağlup etmesi durumunda Süper Ligi 3. sırada tamamlayacak.

Fenerbahçe ayrıca bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı dört maçı da mağlubiyetle tamamlamış oldu.



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