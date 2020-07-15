Samanyolu Haber /Spor / FIFA 5 oyuncu değişikliğini 1 yıl daha uzattı /15 Temmuz 2020 20:07

FIFA 5 oyuncu değişikliğini 1 yıl daha uzattı

FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2020-2021 sezonu sonuna kadar uygulanacağını açıkladı.Corona virüsü salgını dönüşünde kulüplerin rotasyonlarını daha verimli şekilde yapabilmesi ve sakatlık riskinin azaltılmasının önüne geçmek için 5 oyuncu değişikliği hakkı getiren FIFA, kuralın 2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

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FIFA’dan yapılan açıklamada 5 oyuncu değişikliğinin 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılmasına karar verildiği ifade edildi. Kuralı kullanmakla her federasyonun kendi ligiyle ilgili kararı vermekte özgür olduğu belirtildi.

Böylece EURO 2020 ve Copa America’da da 5 oyuncu değişikliği kullanılabilecek. Öte yandan yerel turnuvalarda da isteyen organizasyonların bu değişiklik sitemini kullanabileceği kaydedildi.

8 Mayıs’ta üye federasyonlara tavsiye edilen kural yeni sezonda da devam edecek. Futbol oyun kurallarının belirleyici kuruluşu IFAB yoğun maç takvimi nedeniyle kuralın devam ettirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. FIFA da aldığı kararla 5 oyuncu değişikliği kuralını Ağustos 2021’e kadar uzattı.
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