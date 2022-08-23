Samanyolu Haber /Dünya / Filistin lideri Mahmud Abbas Türkiye’de /23 Ağustos 2022 09:52

Filistin lideri Mahmud Abbas Türkiye’de

Filistin lideri Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Pazartesi günü Ankara’ya gitti. İki gün sürecek resmi ziyaret, Türkiye ile İsrail’in diplomatik ilişkileri en üst düzeyde yeniden tesis etmeye ve dört yıl aranın ardından büyükelçilerin yeniden atanmasına karar verdiği bir döneme denk geliyor.

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BBC'deki habere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine ne Türkiye'ye geldiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas’ı Saray'da resmi törenle karşılayacak. İki lider, görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek ve birlikte akşam yemeği yiyecek.

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Pazar günü yaptığı açıklamada Abbas’ı Erdoğan’ın davet ettiğini açıklamış; Filistinli liderin son dönemde bölgede yaşananlarla ilgili Erdoğan’ı bilgilendireceğini ve iki liderin ilişkilerin gelişmesi için atabileceği adımları görüşeceğini söylemişti.

Filistin yönetimi, son dönemde İsrail ve Türkiye arasındaki yakınlaşmaya dair olumsuz bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Bu yılın başında, henüz görüşmeler sürerken Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki, yerel basına göre, İsrail ve Türkiye arasındaki normalleşmenin Ramallah’taki Filistin yönetiminin de faydasına olabileceğini dile getirmişti.

Abbas’a ziyaretinde Malki ve Filistin İstihbarat Şefi Majid Faraj da eşlik ediyor.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili açıklamalar sırasında Ankara, bu sürecin “Türkiye’nin Filistin davasına olan desteğini etkilemeyeceği” açıklamaları yaptı.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos günü yaptıkları açıklamalarla normalleşme sürecinin tamamlanması açısından en önemli adımı atma ve dört yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aynı gün düzenlediği bir basın toplantısında İsrail ile normalleşmenin Filistin davasından vazgeçme anlamına gelmediğini bir kez daha vurguladı. “Büyükelçilerin atanması, Filistin ve Kudüs’e ilişkin mesajlarımızı doğrudan İsrail tarafına iletilmesi açısından da önemli olacaktır" dedi.

Çavuşoğlu, henüz İsrail’le görüşmeler sürerken ve karşılıklı ziyaretler başlamışken Mayıs ayında iki günlük bir ziyaret için İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria’ya gitmiş, Filistin’e olan desteği yinelemişti. Bu, 15 yıl aranın ardından bir Türk dışişleri bakanının Batı Şeria’ya yaptığı ilk ziyaret olmuştu.
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