Financial Times: 'Erdoğan'ın sabrı her an tükenebilir'

Financial Times, Türkiye ekonomisi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye bakış açısı üzerine bir analiz yazısı yayımladı.







Analizde, Erdoğan'ın ekonomi politikalarında 'sıkı kontrole sahip olmasının' yabancı sermayenin Türkiye piyasalarından kaçmasına neden olduğu belirtildi.





İKTİDAR SORUMLU OLARAK 'DIŞ GÜÇLERİ' GÖSTERİYOR

İktidarın ise gün geçtikçe yoksullaşan halka karşı ekonominin kötü gidişatına sebep olarak 'uluslararası güçleri' göstermeye çalıştığı aktarıldı.





HAFİZE GAYE ERKAN'IN ATANMASI ÖNEMLİ BİR ADIM

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası'na 2019'dan bu yana beşinci kez başkan atadığı hatırlatılırken eski Goldman Sachs bankacısı Hafize Gaye Erkan'ın ilk kadın başkan olarak göreve getirilmesinin ortodoks ekonomik politikaya geçiş açısından önemli bir adım olduğu söylendi.





ARKA KAPI MÜDAHALELERİ YAPILDI

Merkez Bankası'nın döviz kurları karşında Türk Lirası'nın değer kaybını önlemek için 2021'den bu yana on milyarlarca dolar 'arka kapı müdahalelerinde' bulunduğu kaydedildi.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin geçen dört ay boyunca 'faiz sebep enflasyon neticedir' anlayışını terk ederek geleneksel ekonomi politikalarına dönmeye çalıştığı da belirtildi.





'SABRI HER AN TÜKENEBİLİR'

Financial Times'ın görüşlerine başvurduğu eski üst düzey siyasetçi, Erdoğan'ın ortodoks ekonomi politikasını her an terk edebileceğine dair 'güçlü şüpheleri' olduğunu dile getirirken sabrının her an tükenebileceği konusunda uyardı.





Ayrıca yatırımcıların ortodoks politikalara geçilmesinden ötürü rahatsız olduğu paylaşılan analizde iktidarın ekonomi politikalarında 'U' dönüşü yapmasının piyasalarda hayal kırıklığına yol açtığı belirtildi.