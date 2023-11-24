Finlandiya'dan sonra Estonya da Rusya'yı suçladı

Avrupa Birliği'nden sınır koruma desteği





Estonya İçişleri Bakanı Rusya'yı, güvenliği baltalamak ve ülke halkını huzursuz etmek amacıyla göçmenleri sınırına getirmek için "hibrit bir saldırı operasyonuna" katılmakla suçladı.Estonya İçişleri Bakanlığı, çoğunluğu Somali ve Suriye'den olmak üzere yaklaşık 30 göçmenin geçen perşembe gününden bu yana Narva geçiş noktasından Estonya'ya girmeye çalıştığını söyledi. Hiçbirinin sığınma talebinde bulunmadığı ve hepsinin geri çevrildiği belirtildi.İçişleri Bakanı Lauri Laanemets, Reuters'e bir sözcü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Rusya'dan gelen göç baskısının artması" durumunda Estonya'nın sınır geçişlerini kapatmak ve resmi geçiş noktaları dışından girmeye çalışan göçmenleri engellemek için hazırlık yaptığını söyledi."Maalesef Rus sınır yetkililerinin ve muhtemelen diğer kurumların olaya karıştığına dair birçok işaret var," ifadelerini kullanan bakan, "Açıkçası, Avrupa'nın doğu sınırında devam eden göç baskısı hibrit bir saldırı operasyonudur," dedi.Estonya'nın komşusu Finlandiya salı günü yaptığı açıklamada Rus yetkililerin, son iki hafta içinde çoğu Yemen, Somali, Suriye ve Irak'tan olmak üzere 500'den fazla sığınmacının gelmesi ile muhtemelen doğrudan ilgili olduğunu söyledi.Kremlin, Rusya'nın yasadışı göçmenleri kasıtlı olarak Finlandiya sınırına doğru ittiğini yalanladı ve Rus sınır muhafızlarının görevlerini kurallara uygun olarak yerine getirdiğini söyledi.Laanemets, göçmenlerin Estonya sınır kapılarında "planlı bir şekilde ve 7 ila 11 kişilik gruplar halinde" göründüklerini ve göçmenlerin geri çevrilişinin Rus sınır muhafızlarının önceden hazırlanmış bir kayıt cihazıyla filme aldığını söyledi.Bakan, videonun birkaç saat içinde Rus medyasında yayınlandığını belirterek, Estonyalı sınır muhafızlarının Rus meslektaşlarına Avrupa Birliği giriş belgeleri olmadan insanların geçişine son verilmesi yönündeki talebinin dikkate alınmadığını da sözlerine ekledi.Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex, Finlandiya'ya sınırların güvenliğine yardımcı olmak için onlarca memur ve teçhizatı takviye olarak göndereceğini açıkladı.Ülkeye gelen göçmen akınının arkasında Rusya'nın olduğu şüphesi üzerine, Frontex perşembe günü yaptığı açıklamada, 50 sınır muhafız memuru ve diğer personelin yanı sıra devriye arabaları ve ek ekipmandan oluşan "önemli bir takviyenin" önümüzdeki hafta en kısa sürede hazır olmasını beklediğini söyledi.