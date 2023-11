New York Belediye başkanına yeni suçlama

Türk firmalarıyla bağlantılı bağış soruşturması altında bulunan New York Belediye Başkanı Eric Adams, 1993 yılında bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı.



Üç sayfalık dosyada iddia edilen saldırının ayrıntıları yer almıyor.



Ancak şikayette Adams'ın yanı sıra New York Polis Departmanı transit bürosu ile New York Polis Departmanı Muhafızları Derneği de davalı olarak gösteriliyor.



Dilekçede, davacının 1993 yılında "her ikisi de New York Belediyesi'nde çalışırken" Adams tarafından saldırıya uğradığı iddia ediliyor.



New York Belediyesi'nden bir sözcü, Başkan Adams'ın kendisini suçlayan kişiyle tanıştığını hatırlamadığını belirterek iddiaları "şiddetle reddettiğini" söyledi.



Ayrıca sözcü, "Başkan Adams bu şahsın kim olduğunu bilmiyor. Eğer tanışmışlarsa bile bunu hatırlamıyor. Ancak kendisi asla bir başkasına fiziksel olarak zarar verecek bir şey yapmaz. Böylesi bir iddiayı da şiddetle reddediyor." ifadelerini kullandı.



Başvuruda duruşma yapılması ve 5 milyon dolarlık tazminat talep ediliyor.



Dava Manhattan'daki Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde açıldı.



Adı açıklanmayan kadının avukatı, basının yorum taleplerini yanıtsız bıraktı.



Demokrat Partili olan Adams, siyasete girmeden önce New York polis departmanında üst düzey bir polis memuruydu.



New York Belediye Başkanı olmadan önce de New York eyalet senatörü ve Brooklyn ilçe belediye başkanı olarak görev yaptı.



Şikayet, New York'ta cinsel tacizle suçlanan ünlü kişilere karşı dava açılmasına olanak tanıyan ve özel bir uygulama olan "Yetişkin Mağdurlar Yasası" kapsamında yapıldı.



Yasa, aralarında eski Başkan Donald Trump, hip hop kralı Sean Combs ve komedyen ve aktör Russell Brand'e karşı açılan şikayetlerin de bulunduğu 2 bin 500'den fazla davaya yol açtı.



Cinsel saldırı davası, Eric Adams'ın 2021 seçim kampanyasıyla ilgili olarak FBI ajanların telefonlarına el koyduğu ve kampanya bağışçılarına yönelik inceleme yürüttüğü bir soruşturmayla mücadele ettiği sırada geldi.